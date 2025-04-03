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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Alcacer do Sal e Santa Susana
3
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
3
Квартира Удалить
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
$414,757
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Квартира 2 спальни в Sao Sebastiao, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Sebastiao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$440,952
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$311,067
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Квартира 1 спальня в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$354,726
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Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2  с видом на океан в новом современ…
$540,275
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$305,610
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Квартира 1 спальня в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
$709,452
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
$391,836
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
$802,227
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Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
$251,037
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Типы недвижимости в Setubal

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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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