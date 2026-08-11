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Квартиры-студии в Setubal, Португалия

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4 объекта найдено
Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 39 м²
Студия в туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном на первой линии пляжа,…
$340,614
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 46 м²
Новая квартира-студия с общей площадью 46 кв.м., 1 парковочным местом и балконом в комплексе…
$473,706
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Студия 5 спален в Сетубал, Португалия
Студия 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этот таунхаус с пятью спальнями для продажи расположен в жилом районе Азеитау, в Сетубале. Э…
$525,145
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Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
$450,109
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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