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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Квартира 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
$736,746
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Квартира 3 спальни в Sesimbra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sesimbra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2  с видом на океан в новом современ…
$561,060
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Типы недвижимости в Setubal

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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