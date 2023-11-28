Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа!
Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле.
Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами.
В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах.
Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы.
Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады.
Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше!
Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни.
Расположение:
-100 м от железнодорожного вокзала;
-800 м от пляжа;
-1 км от супермаркета;
-1,5 км от больницы;
-9,3 км от аэропорта.
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа!
Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле.
Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами.
В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах.
Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы.
Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады.
Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше!
Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни.
Расположение:
-100 м от железнодорожного вокзала;
-800 м от пляжа;
-1 км от супермаркета;
-1,5 км от больницы;
-9,3 км от аэропорта.