Santa Maria Maior, Португалия

от €726,000

Сдача в: 2023

Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха. Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру города. Есть несколько инфраструктур, которые обеспечивают жителям отличное качество жизни, например, зеленые зоны, которые дают людям возможность насладиться спокойствием и отдыхом на свежем воздухе. Вдоль реки Тежу также находится пристань для яхт, которая позволяет любителям морской жизни насладиться рекой и ее биоразнообразием. Это проект, который стремится, чтобы его квартиры сочетали в себе комфорт и функциональность, призванные способствовать вашему благополучию и более спокойному образу жизни. Учитывая ваши повседневные потребности, даже мельчайшие детали отражены в тщательном выборе материалов и оборудования, что делает этот дом идеальным для вас! Состоит из 10 квартир типологий T2, T3 и T4. Этот жилой дом с двумя отдельными фасадами сочетает в себе единство интерьеров и экстерьеров, а также фантастическое лиссабонское солнце. В его прекрасном привилегированном месте, где расположен этот проект, находятся одни из лучших факультетов, школ и университетов, в том числе Институт визуальных искусств, дизайна и маркетинга и Высшая школа образования João de Deus. Расположение: -1,2 км от железнодорожного вокзала; -1,8 км от супермаркета; - 8 км от госпиталя; -12 км от аэропорта.