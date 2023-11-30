Avenidas Novas, Португалия

от €785,000

161–255 м² 3

Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне, в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной аренды, а 40% - на личное жилье. Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века. ПРОЕКТ Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями. УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей. Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы, лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое. Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад. Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!