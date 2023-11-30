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Продажа новостроек в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria

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Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€230,000
Площадь 69–290 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни. Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами. Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты. Коммерческое помещение  в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади. Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%. Главный вход будет происходить через улицу. Расположение: -190 м от начальной школы 1º CEB do Sol; -260 м от Национального театра São João; -400м от Praça da Batalha; -450 м от смотровой площадки Fontainhas; -650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento; -700 м от набережной Порто. Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 € Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€235,000
Площадь 40–44 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире. Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade! Cостоит из: - 9 квартир с двумя спальнями, - 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой; - 6 квартир по 69 кв.м; - 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м). Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в: - 1800 м от набережной; - 550 м от станции метро Trindade; - 750 м от центра Порту; - 290 м от ближайшего супермаркета. Работы начаты в 2021 году. Завершение запланировано на 2023 год.  
Жилой комплекс Rua do Pilar
Жилой комплекс Rua do Pilar
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€356,800
Площадь 67–116 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя.  Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру,  Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью. Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов.  Недвижимость может быть продана полностью меблированной. Находятся в: -50 м от автостоянки; -300 м от Института искусств; -350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro; -850 м от школы. Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.
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Жилой комплекс Ceuta, Porto
Жилой комплекс Ceuta, Porto
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€245,000
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новостройка в культурном и историческом центре города Порто. Здание находится в оживленном районе, в народе называемом Baixa do Porto. В здании есть лифт, что является преимуществом среди исторических зданий центра Порто. В постройке, как внутри, так и снаружи, использовались высококачественные материалы отделки премиум-класса. Помещения отделаны деревянными полами из португальской сосны, и оборудованы двойным стеклопакетом, системой кондиционирования воздуха Daikin и другими удобствами, которые сделают вашу жизнь максимально удобной, согласно меркам современной жизни. По сравнению с рыночными ценами в этом районе, цены за квадратный метр в этом здании достаточно демократичны. Апартаменты имеют: - кондиционеры; - видеодомофоны; - бронированные двери; - стиральные и сушильные машины. Находится в районе с развитой инфраструктурой и всего в: - 300м от метро Aliados! - 550 м до железнодорожного вокзала Сан-Бенту; - 450 м до муниципальной палаты Порту; - 1,3 км до винных погребов, Порту. Не упустите эту возможность!  
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