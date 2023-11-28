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Продажа новостроек в Marvila

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Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
€500,000
Площадь 78–192 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato. Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни. Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района. Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год. В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания. Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
€320,000
Площадь 43–177 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год. Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B). В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года 
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