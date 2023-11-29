Купить квартиру в Центральный регион, Португалия

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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
4
3
441 м²
Превосходная квартира с 3 спальнями в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, нах…
€2,50 млн
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Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
7
5
448 м²
Превосходная квартира с 5 спальнями, в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, на…
€4,50 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
4
2
270 м²
Роскошная квартира в охраняемой частной резиденции, с современной архитектурой и потрясающим…
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
3
2
95 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€720,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Лиссабон, Португалия
2
1
76 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€630,000
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Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
1
1
56 м²
€152,500
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Квартира 3 спальни
West, Португалия
4
3
172 м²
5
Квартира в центре Лиссабона Стоимость 1 300 000 евро Возможность приобрести в ипотеку …
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Vila Franca de Xira, Португалия
3
2
159 м²
Эта квартира c 2 спальнями, является частью нового проекта с первоклассной отделкой. В эт…
€299,000
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Квартира 2 комнаты
Лиссабон, Португалия
2
2/4
Уникальное предложение‼️ Готовая квартира Т3 (студия + 3 спальни) в новом перспективном …
€225,000
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Квартира 3 спальни
West, Португалия
3
2
Уникальное предложение‼️ Готовая квартира Т3 (студия + 3 спальни) в новом перспективном …
€225,000
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Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
3
2
117 м²
2
🔥 Апартаменты T2 (1+2) 99-100 м кв 285 000-305 000 евро 🔥 Апартаменты T3 три спальни 117 …
€350,000
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
162 м²
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€420,000
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Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
1
1
24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лиссабон, Португалия
3
2
161 м²
2/3
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
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Realting.com
Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3
2
192 м²
Цена по запросу
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
1
235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
2
91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
€890,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
3
153 м²
Совершенно новая квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
€798,765
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Carcavelos, Португалия
2
124 м²
Новая квартира2 спальни общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
€540,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
2
83 м²
Квартира в историческом центре Лиссабона, в элитном районе Santa Catarina. Классический стил…
€680,000
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Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
91 м²
€282,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
1
84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
€290,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
4
3
141 м²
5
Отличная квартира с 3 спальнями в Baixa Pombalina площадью 141 м2, состоящая из: - Гостиная…
€1,41 млн
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
3
2
144 м²
4
Отличная квартира с 2 спальнями в Baixa Pombalina площадью 144 м2, состоящая из: - Гостиная…
€1,21 млн
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
2
1
105 м²
1
Отличная квартира с 1 спальней в Baixa Pombalina площадью 105 м2, состоящая из: - Гостиная;…
€737,620
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Avenidas Novas, Португалия
3
3
184 м²
22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
€1,44 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Avenidas Novas, Португалия
4
4
255 м²
26
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
€1,63 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
2
1
58 м²
7/7
Квартира с 1 спальней, с жилой площадью 50 м2 и балконом 7 м2, расположенная в новом жилом к…
€488,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
3
2
89 м²
5/7
Квартира с 2 спальнями площадью 86,53 м2 и балконом 3 м2, расположенная в новом жилом компле…
€745,000
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Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия
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