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Купить квартиру в Carcavelos e Parede, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Carcavelos, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Carcavelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
€540,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Carcavelos e Parede, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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