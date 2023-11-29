Купить квартиру в Cascais e Estoril, Португалия

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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
4
256 м²
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
€2,75 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
184 м²
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
€1,35 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
1
106 м²
Просторная квартира 106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом конд…
€725,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
158 м²
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
€2,65 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
174 м²
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, конс…
€1,55 млн
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Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
4
211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
3
161 м²
Просторная квартира 161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа в проекте класса люкс …
€1,27 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
136 м²
Квартира 3 спальни 136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расположе…
€1,19 млн
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cascais, Португалия
4
4
232 м²
4 Спальня - Продается - Кашкайш, ПортугалияРоскошные удобства включают тренажерный зал, SPA,…
€2,76 млн
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Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
3
2
141 м²
Challet Maestro Estoril Condominium - это новая премиальная разработка в одном из самых симв…
€850,000
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Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
2
2
113 м²
Большая и роскошная квартира с спальней 2 в центре Кашкайш, Португалия. Эта квартира в краси…
€858,000
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
171 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 171m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в сам…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
109 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 109.6m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в с…
€600,000
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Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
109 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 109.6m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в с…
€600,000
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Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
4
312 м²
Apartamento T4 com 315m² de área bruta privativa e duas varandas com 27 e 23m², inserido num…
€3,60 млн
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Квартира 2 спальни с портье
Лиссабон, Португалия
2
93 м²
Апартаменты с лвумя спальнями Т2 площадью 93м2 Строящийся закрытый кондоминиум состоит из 5-…
€1,04 млн
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Квартира 1 спальня с портье
Лиссабон, Португалия
1
66 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 66м2 Строящийся закрытый кондоминиум состоит из 5-з…
€663,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
189 м²
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя частными садам…
€1,34 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
2
Новый комплекс Bayview Horizon расположен у самого въезда в центр Кашкайш, рядом с океанской…
€990,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
2
143 м²
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными садам…
€1,28 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
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Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
5
3
184 м²
Великолепные, отреставрированные архитектором апартаменты располагаются на побережье Costa d…
€690,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
2
134 м²
Квартира 2 спальни площадью 134 кв.м., новая, с 2 парковочными местами, террасами общей пло…
€1,46 млн
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Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
6
3
160 м²
Великолепные 6-комнатные апартаменты с видом на океан располагаются в эксклюзивном кондомини…
€1,50 млн
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4
3
216 м²
2/6
Великолепный проект Santa Marta Residences располагается в чудесном прибрежном городе Кашкаи…
€1,65 млн
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4
3
221 м²
3/6
Великолепный проект Santa Marta Residences располагается в чудесном прибрежном городе Кашкаи…
€1,45 млн
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4
3
221 м²
2/6
Великолепный проект Santa Marta Residences располагается в чудесном прибрежном городе Кашкаи…
€1,30 млн
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Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
5
4
204 м²
1
Роскошные 5-комнатные апартаменты располагаются в эксклюзивном кондоминиуме Parque Cidadela …
€1,18 млн
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Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
4
4
225 м²
Современный инновационный проект, сочетающий в себе очарование и комфорт, располагается в са…
€1,50 млн
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
2
152 м²
Великолепный апартамент с видом на море расположен в Кашкайше, Португалия. В апартаменте общ…
€825,000
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