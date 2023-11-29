Купить квартиру в Misericordia, Португалия

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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
2
83 м²
Квартира в историческом центре Лиссабона, в элитном районе Santa Catarina. Классический стил…
€680,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Misericordia, Португалия
2
109 м²
Фантастическая квартира, расположенная недалеко от парка Тапада-дас-Несессидадес в округе Э…
€726,000
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Квартира 3 спальни
Misericordia, Португалия
3
133 м²
Квартира T3 площадью 133 м², с балконом площадью 50 м² и 2 парковочными местами в новом част…
€1,10 млн
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
144 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 159m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€1,05 млн
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
144 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 144m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€1,06 млн
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
144 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 144m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€1,04 млн
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€832,500
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€777,500
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
100 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€770,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
101 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 101m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€660,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
100 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€755,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€700,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
100 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€740,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€715,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
80 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 80m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€545,000
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
104 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€1,22 млн
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
59 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€572,000
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
138 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€1,36 млн
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
53 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€525,000
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Квартира
Misericordia, Португалия
42 м²
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
€350,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
121 м²
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
€950,000
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
67 м²
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
€550,000
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Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
67 м²
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
€535,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
79 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€595,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
92 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 91m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€685,000
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Квартира
Misericordia, Португалия
46 м²
Апартаменты студия площадью 36m² и садом 19m² Привилегия жить в центре города стала реальнос…
€295,000
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Квартира 1 спальня с террасой
Misericordia, Португалия
1
80 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 79.61m² и террасой 35m² Привилегия жить в центре город…
€495,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
80 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€495,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
84 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€545,000
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Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
8 422 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€595,000
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Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия
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