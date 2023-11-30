ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Жилая
Estrela
Квартиры
Купить квартиру в Estrela, Португалия
двухкомнатные
5
Квартира
Очистить
46 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
2
91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
€890,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Estrela, Португалия
1
1
55 м²
1
1 Bedroom Apartment - For sale - Lapa, Lisbon, Portugal 1 bedroom apartment under constru…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
2
84 м²
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€567,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
2
72 м²
2-комнатная квартира площадью 72m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в сам…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
2
72 м²
2-комнатная квартира площадью 72 м² с балконом 5,13 м², расположенная в новом жилом проекте …
€395,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Estrela, Португалия
2
134 м²
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. в новом отельно…
€925,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Estrela, Португалия
1
92 м²
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью 15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м. состоит …
€895,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
4
211 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 211m² и террасой 43m² Жилой комплекс Lumia построе…
€1,68 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
2
142 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 142 кв. м и балконом 29 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,29 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
2
88 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 88 кв. м балконом 140 кв. м High Lapa - это новый жил…
€790,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
2
99 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 99 кв. м и балконом 7кв. м High Lapa - это новый жило…
€915,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
2
104 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 104 кв. м и террасой 33 кв. м High Lapa - это новый ж…
€982,650
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
1
151 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,43 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
2
102 м²
Апартаменты Т2 площадью 102m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, к…
€698,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
2
97 м²
Апартаменты Т2 площадью 97m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, ко…
€695,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 5 спален с двором
Лиссабон, Португалия
5
208 м²
Апартаменты с пятью спальнями Т5 площадью 208m² и садом 107m² В престижном районе Лапа (Lapa…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
3
132 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 132m² и верандой 8m² В престижном районе Лапа (Lap…
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с двором
Лиссабон, Португалия
1
80 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 80,30m² и садом 53,50m² В престижном районе Лапа (L…
€595,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
237 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3+1 площадью 237m² Казаш де Сантуш (Casas de Santos) - это эк…
€1,05 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
237 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3+1 площадью 237m² Казаш де Сантуш (Casas de Santos) - это эк…
€980,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
123 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 123,35m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (…
€907,095
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
112 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 111,55m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (…
€812,543
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
92 м²
Апартаменты студия Т0+1 площадью 92,05m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azur…
€670,320
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
2
118 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 118,35m² и верандой 1,25m² с видом на реку Тежу (…
€862,155
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
130 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 130,20m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жил…
€948,150
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
75 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 75,10m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€575,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
77 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 76,95m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€575,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
47 м²
Студия Т0 площадью 47,20m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой комплекс в квартале Са…
€410,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
73 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 72,50m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€565,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
1
75 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 75,05m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€621,863
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Estrela, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL