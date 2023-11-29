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Купить квартиру в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
€485,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
€585,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан в феврале 2019 го…
€770,000
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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