Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Arroios
  5. Квартиры

Купить квартиру в Arroios, Португалия

однокомнатные
11
двухкомнатные
10
Квартира В архив
Очистить
41 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней, с жилой площадью 50 м2 и балконом 7 м2, расположенная в новом жилом к…
€488,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/7
Квартира с 2 спальнями площадью 86,53 м2 и балконом 3 м2, расположенная в новом жилом компле…
€745,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
Апартаменты Дуплекс с 2 спальнями, площадью 96,66 м2, террасой 26,40 м2 и 2 парковочными мес…
€1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Квартира с 1 спальней площадью 42 кв. м и балконом площадью 8 кв. м в новом комплексе, распо…
€365,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Просторная квартира с  2 спальнями  в жилом комплексе Madrid Apartments, в центре Лиссабона.…
€685,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компле…
€350,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 95m² и верандой 4.41m² Newton 5 - это новый комплекс,…
€635,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
€355,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€298,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 185 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 85.20m² и верандой 19m² В самом сердце Лиссабона, в о…
€1,88 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 56.50m² и террасой 18.50m² В самом сердце Лиссабона, в…
€696,456
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 56.50m² В самом сердце Лиссабона, в одном из самых оча…
€733,824
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 57m² В самом сердце Лиссабона, в одном из самых очаров…
€754,192
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 162 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 145m² и верандой 34m² В самом сердце Лиссабона, в одн…
€1,95 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 185 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 85m² и верандой 19m² В самом сердце Лиссабона, в одно…
€2,05 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 41m² Garcia 38 - это новый комплекс, расположенный в с…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Spalni в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня с Spalni
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€280,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Spalni в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня с Spalni
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€275,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,16 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 209m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,41 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 142m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассейно…
€1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 79m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассейн…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Апартаменты Дуплекс с двумя спальнями Т2 площадью 126m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€765,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 143m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€875,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Апартаменты Дуплекс с двумя спальнями Т2 площадью 120m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€720,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти