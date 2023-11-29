Купить квартиру в Campo de Ourique, Португалия

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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бытовой техникой
Campo de Ourique, Португалия
2
79 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в комплексе Coelho da Rocha 80, в Campo de Ourique.Эта…
€580,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
41 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 41m² и террасой 5m² Ourique - это новый комплекс, кото…
€410,000
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Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
2
83 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Ourique - это новый комплекс, который будет пост…
€690,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
53 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 53m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
€510,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
55 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 55m² и террасой 7m² Ourique - это новый комплекс, кото…
€530,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
53 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 53m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
€505,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
48 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 48m² террасой 6m² Ourique - это новый комплекс, которы…
€480,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
66 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 66m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
€630,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
85 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 85m² Ourique - это новый комплекс, который будет постр…
€830,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
62 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 62m² и террасой 11m² Ourique - это новый комплекс, кот…
€620,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
55 м²
Апартаменты с оной спальней площадью 83m² Ourique - это новый комплекс, который будет постро…
€530,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
54 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и террасой 7m² Ourique - это новый комплекс, кото…
€565,000
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Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
2
96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² Ourique - это новый комплекс, который будет пост…
€790,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
39 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 39m² и террасой 8m² Ourique - это новый комплекс, кото…
€410,000
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Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
1
44 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 44m² и террасой 8m² Ourique - это новый комплекс, кото…
€410,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Campo de Ourique, Португалия
2
133 м²
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique имеет бассейн на крыше с фантастическим видом на Лис…
€795,000
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Квартира 1 спальня с двором
Campo de Ourique, Португалия
1
75 м²
Апартаменты с одной спальней + дополнительная комната площадью 75m² и верандой 13m² Campo 29…
€385,000
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Квартира 1 спальня с двором
Campo de Ourique, Португалия
1
85 м²
Апартаменты с одой спальней + дополнительная комната площадью 85m² и верандой 14m² Campo 292…
€398,000
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Квартира 1 спальня с террасой
Campo de Ourique, Португалия
1
79 м²
Апартаменты с одной спальней и дополнительной комнатой площадью 79.27m² и террасой 16.36m² C…
€580,000
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Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
2
87 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 86.8m² Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в сам…
€650,000
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Квартира 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
3
152 м²
Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в самом сердце Кампу-де-Оурике, одного из самых вос…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
2
87 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 86.8m² Campo de Ourique 80 - это новый комплекс в сам…
€630,000
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Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
108 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 108m². Здание Campo de Ourique 9 состоит всего из …
€595,000
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
33 м²
Апартаменты студия Т0 площадью 33m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из самых аутент…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
41 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 41,30m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из…
€352,500
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
43 м²
Апартаменты студия Т0 площадью 42.50m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из самых аут…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
52 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 52m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из са…
€395,000
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
52 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 52,40m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из…
€395,000
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Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
33 м²
Апартаменты студия Т0 площадью 33,06m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из самых аут…
€355,000
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Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Campo de Ourique, Португалия
5
307 м²
Квартира с 5 спальнями площадью 307 м2, с балконом 36м2 , с 2 парковочными местами и кладо…
€2,69 млн
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