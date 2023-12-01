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Купить квартиру в Lumiar, Португалия

однокомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
€305,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
€330,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
€405,000
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Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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