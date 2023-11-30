Купить квартиру в Avenidas Novas, Португалия

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44 объекта найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Avenidas Novas, Португалия
3
3
184 м²
22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
€1,44 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Avenidas Novas, Португалия
4
4
255 м²
26
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
€1,63 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
1
49 м²
Квартира с 1 спальней площадью 49 кв. м, балконом 3 м2 и 1 парковочным местом, расположенная…
€380,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Avenidas Novas, Португалия
2
81 м²
Квартира с 2 спальней площадью 81 кв. м, террасой 5 м2 и 1 парковочным местом, расположенная…
€630,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Avenidas Novas, Португалия
2
2
87 м²
1
2 bedroom apartment - For sale - Avenidas Novas, Lisbon, Portugal 2 bedroom apartment wit…
€703,000
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Квартира
Avenidas Novas, Португалия
36 м²
Апартаменты студия площадью 36m² República 95 - это жилой комплекс, который находится в исто…
€305,000
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Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 68m² и верандой 3m² República 95 - это жилой комплекс,…
€630,000
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Квартира
Avenidas Novas, Португалия
60 м²
Апартаменты студия площадью 60m² и верандой 15m² República 95 - это жилой комплекс, который …
€475,000
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
110 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 110m² República 95 - это жилой комплекс, который нахо…
€795,000
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 8m² República 95 - это жилой комплекс…
€845,000
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Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
90 м²
Апартаменты студия площадью 90m² и верандой 8m² República 95 - это жилой комплекс, который н…
€715,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Avenidas Novas, Португалия
1
66 м²
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity с…
€420,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Avenidas Novas, Португалия
2
139 м²
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity …
€720,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Avenidas Novas, Португалия
3
170 м²
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе C…
€960,000
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Квартира
Avenidas Novas, Португалия
В самом сердце Лиссабона, там где престиж и элегантность соседствуют ни одну сотню лет, вбли…
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
104 м²
Апартаменты с двумя спальнями и двумя дополнительными комнатами Т2+2 площадью 104m² Secret G…
€790,000
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Квартира 4 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4
205 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 205m² и балконом 13m² Picoas 3 - новый комплекс, р…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4
3
187 м²
4/5
АПАРТАМЕНТЫ Т3 - ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ Люксовые апартаменты в центре Лиссабона в одном из …
€2,83 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
2
111 м²
Апартаменты с двумя спальнями, террасой и верандой. Filipe Folque - это новый жилой комплекс…
€945,000
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Квартира 1 спальня с террасой
Avenidas Novas, Португалия
1
65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 64,92m² и террасой 17,55m² Citiflat Avenidas Novas - э…
€635,000
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Квартира 1 спальня с террасой
Avenidas Novas, Португалия
1
53 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 52,46m² и террасой 17,48m² Citiflat Avenidas Novas - э…
€502,000
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Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 57m² и верандой 7m² Citiflat Avenidas Novas - это новы…
€500,000
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Квартира 2 спальни с террасой
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 87m² и террасой 47m² Citiflat Avenidas Novas - это но…
€865,000
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
108 м²
Апартаменты с двумя спальнями и одной дополнительной комнатой площадью 108m² Citiflat Avenid…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 87m² Citiflat Avenidas Novas - это новый жилой компле…
€698,000
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Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 57m² и верандой 7m² Citiflat Avenidas Novas - это новы…
€508,000
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Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
87 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 87m² Citiflat Avenidas Novas - это новый жилой компле…
€703,000
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Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
57 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 57m² и верандой 7m² Citiflat Avenidas Novas - это новы…
€514,000
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Квартира 1 спальня с террасой
Avenidas Novas, Португалия
1
49 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 48,64m² и террасой 27,88m² Citiflat Avenidas Novas - э…
€543,000
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Квартира 3 спальни с Spalni
Avenidas Novas, Португалия
3
3
€750,000
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Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия
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