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9 объектов найдено
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
1
235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
4
211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
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Пентхаус 7 спален
West, Португалия
7
7
441 м²
В Лиссабоне, в эпицентре самого культурного и популярного района города, это новое здание ст…
€7,95 млн
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
4
210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
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Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
West, Португалия
6
857 м²
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
€7,95 млн
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Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком
Misericordia, Португалия
2
120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
€1,50 млн
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
4
238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными, с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
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Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом
West, Португалия
4 м²
Уникальный пентхаус расположен в жилом комплексе в Лиссабоне, Португалия. Элегантные интерье…
€600,000
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