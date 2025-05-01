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Жильё в Западно-Варшавском повяте, Польша

gmina Lomianki
23
Ломянки
10
gmina Ozarow Mazowiecki
16
Ожарув-Мазовецкий
3
41 объект найдено
Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Продается дом, расположенный в Łomianki на улице Kolejowa. Дом расположен на участке площадь…
$342,943
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Дуплекс 4 комнаты в Блоне, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Продается 3-комнатная квартира в Łomianki на ul. Wiślana.  Квартира двусторонняя, солнечная,…
$196,621
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Дом 7 комнат в Lomianki Dolne, Польша
Дом 7 комнат
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Дом в жилой части Ломянок. Просторный, солнечный двухквартирный дом общей площадью около 180…
$394,159
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Квартира 2 спальни в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 2 спальни
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс из четырехэтажных многоквартирных домов и отдельных домов. Комплекс рас…
$105,958
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Дом 5 комнат в Kreczki, Польша
Дом 5 комнат
Kreczki, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продается современный 5-комнатный дом в комплексе Villa Campina, 10 минут от Bemowo.  Дом 20…
$539,395
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Дом 4 комнаты в Kielpin, Польша
Дом 4 комнаты
Kielpin, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 1/2
Предлагаем к продаже 4-х комнатный просторный односемейный двухквартирный дом в Kiełpinie не…
$491,729
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Дом 5 комнат в Ломянки, Польша
Дом 5 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 349 м²
Этаж 1/2
Продается уютный дом в Łomianki, Dąbrowa Leśna. Построен в 1997 году, отделка завершена в 20…
$388,961
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Дом 5 комнат в Lomianki Dolne, Польша
Дом 5 комнат
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1/1
Продается просторная двухэтажная половина дома с садом в районе Łomianki Dolne, идеально под…
$372,120
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Квартира 4 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 4 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Продается просторная 4-комнатная квартира площадью 110,56 м² в охраняемом комплексе Tęcza в …
$252,917
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Дом 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Дом 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ДОМ В доме четыре комнаты плюс гараж в корпусе здания. Земельны…
$282,704
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Дом 5 комнат в Kreczki, Польша
Дом 5 комнат
Kreczki, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продаётся современный, теплый дом площадью 149,24 м2, расположенный на очаровательном участк…
$514,475
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Дом 4 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 4 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Представляем отдельно стоящий дом на продажу для расширения. Ożarów Mazowiecki Ożarów, ул. J…
$297,696
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Вилла 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Вилла 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
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Дуплекс 4 комнаты в Bieniewice, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Bieniewice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Дом 5 комнат в Lomianki Dolne, Польша
Дом 5 комнат
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается уникальный дом площадью 240 м² (200 м² полезной площади) на солнечном участке 1211…
$710,133
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Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Дом площадью 190 м² с просторным гаражом площадью 40 м² и ухоженным садом расположен в прест…
$665,474
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Квартира 3 спальни в Dziekanow Lesny, Польша
Квартира 3 спальни
Dziekanow Lesny, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Новый комплекс на 4 просторные, функциональные квартиры 148м2 каждая, расположенные в Кампин…
$270,911
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продаётся односемейный жилой дом, расположенный на земельном участке площадью 685 м2 площадь…
$375,782
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Квартира 5 комнат в Macierzysz, Польша
Квартира 5 комнат
Macierzysz, Польша
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 120,21 м², расположенная на 1, 2 и 3 этажах в здании 2007 года н…
$287,064
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
for sale a three -room apartment, with an area of ​​59.3 m2 in Łomianki Dolne. Apartment   I…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Дом 3 комнаты в Sadowa, Польша
Дом 3 комнаты
Sadowa, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1
Продается уникальная квартира в Kampinosie класса Premium, 148 м². Это просторная и функцион…
$270,999
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Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Дом 5 комнат в Oltarzew, Польша
Дом 5 комнат
Oltarzew, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Современный дом с большим садом площадью 200 м², отделанный в светлых и приятных тонах, идеа…
$323,301
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Квартира 3 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 10/10
Продается 3-комнатная квартиру на ул. Poznańska в городе Ożarów Mazowiecki. Недвижимость пло…
$163,585
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Дом 9 комнат в Ломянки, Польша
Дом 9 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 647 м²
Этаж 1/1
Продается роскошный дом в престижном районе Łomianki – Dąbrowa. Участок 1674 м² с ухоженным …
$1,39 млн
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Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт от застройщика! Рекомендуем! Продается сегмент в новом жилом комплексе, …
$257,978
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Lomianki Dolne, Польша
Квартира 4 комнаты
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/4
Продается двухуровневая 4-комнатная квартира площадью 81,5 м² с балконом и террасой в Łomian…
$302,216
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Дуплекс 4 комнаты в Wieruchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Wieruchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
House The house is four rooms. The downstairs is a living room with a bathroom and a gara…
$237,516
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Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Комиссия – 0%, Налог PCC – 0% Как внешнее агентство продаж застройщика, мы рады предложит…
$247,294
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Типы недвижимости в Западно-Варшавском повяте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Западно-Варшавском повяте, Польша

с гаражом
с садом
Недорогая
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