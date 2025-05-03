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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в Польше

Мазовецкое воеводство
151
Варшава
140
Великопольское воеводство
5
Куявско-Поморское воеводство
17
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1 объект найдено
Коммерческое помещение 12 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 12 м²
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Этаж 5/8
Офисы с обслуживанием - выгодная альтернатива привычной для вас модели аренды офисов. Преиму…
$808
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
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Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с видом на горы