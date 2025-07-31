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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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6 объектов найдено
Магазин 120 м² в Przezmierowo, Польша
Магазин 120 м²
Przezmierowo, Польша
Площадь 120 м²
Офис и склад в аренду
$936
в месяц
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Etalon Estate Group
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Магазин 500 м² в Janikowo, Польша
Магазин 500 м²
Janikowo, Польша
Площадь 500 м²
Я рекомендую арендовать производственный и складской зал площадью 400 м2, расположенный в Ян…
$3,244
в месяц
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Etalon Estate Group
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Магазин 2 030 м² в Рогозьно, Польша
Магазин 2 030 м²
Рогозьно, Польша
Площадь 2 030 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением по найму высоконакопительного зала, адаптированног…
$14,597
в месяц
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 50 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
* Английская версия ниже * Иностранец и дружественный питомец * Владелец английской косметики *
$642
в месяц
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 45 м² в Zamety, Польша
Коммерческое помещение 45 м²
Zamety, Польша
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Офисы с обслуживанием - выгодная альтернатива привычной для вас модели аренды офисов. Преиму…
$1,290
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inwest.warszawa
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Магазин 377 м² в Познань, Польша
Магазин 377 м²
Познань, Польша
Площадь 377 м²
Привлекательное место для хранения в аренду
$2,752
в месяц
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Etalon Estate Group
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