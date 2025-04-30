Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
138
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
149 объектов найдено
Коммерческое помещение 132 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 3/5
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В УДОБНОМ МЕСТЕ У СТАНЦИИ МЕТРО Идеальное расположение в ц…
$2,860
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 153 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 153 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 4/11
Сдаётся офис на ul. Grzybowskiej, район Wola.   153 кв.м2 Помещения разделены на кабинеты и …
$3,720
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 20 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Аренда офиса в деловом центре Варшавы Офисы: 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек 18+ …
$821
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 11 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 11 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 м²
Количество этажей 5
Офисы в аренду в деловом центре Варшавы. Этажи: 1 - 11 м2 Офисы: 2 человека 3 человека 4 чел…
$1,039
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 56 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 56 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Pruszków, Plac Mechaników. Аренда офиса за 4500 злотых. Сдаётся в аренду помещение, приспосо…
$855
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 358 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 358 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 358 м²
Этаж 1/6
Офисный комплекс, состоящий из трех зданий, расположенный на границе района Охота, на одной …
$7,336
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 120 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 120 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/15
Сдаётся в аренду жилое помещение под офис в офисно-жилом здании. Офис состоит из 4 комнат, к…
$1,166
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 43 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 43 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Сдаётся просторная двухкомнатная квартира с высокими потолками и садом, расположенная в комп…
$877
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 40 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 40 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Предлагаем в аренду комфортабельное и просторное офисное помещение, расположенное в самом це…
$798
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 40 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 40 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Количество рабочих мест - 10 рабочих мест Срок аренды: от 12 месяцев. Возможность заключения…
$4,079
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 560 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 560 м²
Варшава, Польша
Площадь 560 м²
Этаж 2
Сдаются в аренду офисы в самом центре Варшавы возле Pałac Kultury, metro Centrum с восхитите…
$10,688
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 560 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 560 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 560 м²
Этаж 3/5
Один из самых эксклюзивных офисов  в Варшаве, площадью 560,75 м2. Роскошный офис, с невероят…
$20,137
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 100 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 100 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Сдаётся под офис четырехкомнатная квартира в новостройке 2022 года на Alei Solidarności - 10…
$2,073
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 65 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 65 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Варшава Śródmieście, ул. Hoża. Cдаётся 2-х комнатный офис за 6 000 злотых. ЧАСТНЫЙ ОФИС ИЛИ …
$2,539
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 1 056 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 1 056 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 056 м²
Этаж 1/7
Офисный комплекс в Мокотове, Варшава. Аренда первого этажа - полезная площадь 1056 м2 на 135…
$16,654
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 14 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Сдается офисное помещение в центре Варшавы на ул. Nowogrodzka Предлагаем вам в аренду офисно…
$402
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 324 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 324 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 324 м²
Этаж 1/1
Варшава Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku. Аренда коммерческо/сервисного помещения за 18 997 зло…
$4,144
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 55 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 55 м²
Варшава, Польша
Площадь 55 м²
Этаж 4
Аренда офисов в Варшаве район Praga Południe ul. Minska  55 м2    - 4 этаж с лифтом - мебель…
$939
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 30 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 30 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Престижный офис с панорамным видом в самом сердце Варшавы! Ищете идеальное место для развити…
$730
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 53 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 53 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение аренды помещения в центре Варшавы — на улице Новы Свят. Это отличная …
$1,750
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 278 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 278 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Этаж 1/6
Готовый и меблированный офис на 35 человек в Мокотове.  278 м2 Цена: 28 000 zł нетто в месяц…
$7,183
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 20 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/11
Офисы в аренду в деловом центре Варшавы. Количество рабочих мест - 3 рабочих мест Срок аренд…
$923
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 76 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 76 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/16
СДАЁТСЯ в аренду жилое помещение ТОЛЬКО под ОФИС. Warszawa Ochota, Aleje Jerozolimskie. ОФИС…
$912
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 800 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 800 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Аренда офисных помещений, расположенных в офисно-складском здании в Варшаве по адресу ул. Ал…
$14,237
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 150 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 150 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду часть партера отдельно стоящего дома по адресу Włochy Okęcie, ул. Bolesł…
$1,993
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 305 м² в Стара Ивична, Польша
Коммерческое помещение 305 м²
Стара Ивична, Польша
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Большие офисные и служебные помещения общей площадью 610 м2 - 305 м2 на каждом этаже. На пер…
$2,437
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 32 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 32 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Сдается офис  в районе Wilanów.  32 кв.м2 - первоклассная компьютерная сеть, оптическое воло…
$847
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 26 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 26 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 3
Сдаётся в аренду офисное помещение в многоквартирном доме в конце улицы Foksal.  Офис площад…
$522
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 19 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 19 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 3/3
Сдаются офисы на ул. Królowej Marysienki, Wilanów.  19-72 кв.м2 Цена от 1596 до 670 злотых -…
$409
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 53 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 53 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Сдаётся коммерческое помещение площадью 53 м2 в ряду торговых и сервисных помещений, в здани…
$1,196
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe