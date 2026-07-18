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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в gmina Lubicz, Польша

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23 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 359 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 359 м²
Mierzynek, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 359 м²
Этаж 11/11
Офисное здание расположено недалеко от площади Завиши, на главной транспортной артерии столи…
$23,448
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Коммерческое помещение 1 490 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 490 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 490 м²
Количество этажей 4
Современный комплекс, состоящий из офисных зданий, окруженных просторным парком с прудом. Зе…
$27,239
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Коммерческое помещение 150 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 150 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 150 м²
Помещение в аренду Рембертов, Варшава. Основные характеристики объекта: Действующая лицензи…
$1,987
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Коммерческое помещение 1 024 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 024 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 024 м²
Этаж 8/11
Equator II – второй из четырех зданий комплекса Equator Office. Расположение на одной из гла…
$19,577
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Коммерческое помещение 1 318 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 318 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 318 м²
Этаж 1/11
Современный комплекс, состоящий из 3 офисных зданий. Высокий стандарт отделки гарантирует ко…
$27,202
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 500 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/5
Просторная площадь в известном офисно-торговом комплексе. Помещение может быть использовано …
$19,553
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 400 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 400 м²
Этаж 7/11
Офисно-жилой комплекс, расположенный на границе района Śródmieście, рядом с кольцевой развяз…
$15,751
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 200 м²
Krobia, Польша
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Готовый к аренде офис на гибких условиях в здании класса А, с кухней, переговорной комнатой.…
$5,575
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Коммерческое помещение 430 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 430 м²
Krobia, Польша
Площадь 430 м²
Этаж 11/11
Офис рядом с Warsaw Spire расположен на историческом месте знаменитого пивоваренного завода …
$48,780
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Коммерческое помещение 12 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 12 м²
Krobia, Польша
Площадь 12 м²
Этаж 4/10
Место для вашего бизнеса среди динамичного сообщества Комплекс, расположенный в оживленном в…
$568
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Коммерческое помещение 105 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 105 м²
Krobia, Польша
Площадь 105 м²
Этаж 3/6
Офисы в районе Вола. Интерьер офиса предлагает просторные и хорошо освещенные кабинеты и уют…
$3,407
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Коммерческое помещение 105 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 105 м²
Krobia, Польша
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Офисы в Мокотове. Интерьер офиса предлагает просторные и хорошо освещенные кабинеты и уютно …
$3,407
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Коммерческое помещение 51 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 51 м²
Krobia, Польша
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Это современное офисное пространство. Интерьер офиса предлагает просторные и хорошо освещенн…
$3,097
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Коммерческое помещение 10 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 10 м²
Krobia, Польша
Площадь 10 м²
Этаж 4/6
Добейтесь успеха в современном коворкинг-пространстве рядом с аэропортом Предоставьте вашей …
$490
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Коммерческое помещение 240 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 240 м²
Krobia, Польша
Площадь 240 м²
Этаж 11/11
Oфис в самом сердце Варшавы! Предлагаем в аренду стильный и функциональный офис площадью 30…
$5,593
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Коммерческое помещение 15 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 15 м²
Krobia, Польша
Площадь 15 м²
Этаж 11/11
Офис в аренду в центре Варшавы, на rondo Daszyńskiego. Офис на 2 рабочих места, метраж 15 м2…
$1,420
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Коммерческое помещение 20 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Krobia, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 20 м²
Количество этажей 3
Это современное офисное пространство, в котором удивительным образом сочетает в себе совреме…
$1,420
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Коммерческое помещение 14 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Krobia, Польша
Площадь 14 м²
Этаж 2/10
Это современное офисное пространство. Интерьер офиса предлагает просторные и хорошо освещенн…
$903
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Коммерческое помещение 12 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 12 м²
Krobia, Польша
Площадь 12 м²
Этаж 2/6
Коворкинг-пространства в районе Варшава-Срудместье, который является деловым и культурным це…
$1,161
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Коммерческое помещение 40 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 40 м²
Krobia, Польша
Площадь 40 м²
Этаж 2/6
Инновации ждут вашу компанию в общих офисных помещениях, расположенных в самом сердце финанс…
$3,742
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Коммерческое помещение 30 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 30 м²
Krobia, Польша
Площадь 30 м²
Этаж 11/11
Oфис в самом сердце Варшавы! Предлагаем в аренду стильный и функциональный офис площадью 30…
$697
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Коммерческое помещение 18 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 18 м²
Krobia, Польша
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
Готовый к аренде офис на гибких условиях в здании бизнес центра, с доступом к оборудованной …
$688
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Коммерческое помещение 42 м² в Krobia, Польша
Коммерческое помещение 42 м²
Krobia, Польша
Площадь 42 м²
Этаж 6/11
Престижные офисные помещения недалеко от центра Варшавы Расправьте крылья вашей компании в о…
$3,949
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Параметры недвижимости в gmina Lubicz, Польша

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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