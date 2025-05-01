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Дома с террасой в Пясечинском повяте, Польша

gmina Piaseczno
9
gmina Konstancin Jeziorna
8
Пясечно
6
gmina Lesznowola
6
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Типы недвижимости в Пясечинском повяте

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