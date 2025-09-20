Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы в Пясечинском повяте, Польша

Дуплекс 5 комнат в Bielawa, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bielawa, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Готовый Дуплекс 178,69 м² под Варшавой – Bielawa, состояние «под отделку» – можно сразу пр…
$506,213
Дуплекс 5 комнат в Gloskow, Польша
Дуплекс 5 комнат
Gloskow, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый дом только что построили и только что закончили в непосредственной близости от Варшавы…
$317,766
Дуплекс 4 комнаты в Katy, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Katy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
Дуплекс 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Дуплекс 5 комнат в Stefanowo, Польша
Дуплекс 5 комнат
Stefanowo, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$196,517
Дуплекс 5 комнат в Лешноволя, Польша
Дуплекс 5 комнат
Лешноволя, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
