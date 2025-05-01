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Дома в Пясечинском повяте, Польша

gmina Piaseczno
9
gmina Konstancin Jeziorna
8
Пясечно
6
gmina Lesznowola
6
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35 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
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Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
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Дом 5 комнат в Przypki, Польша
Дом 5 комнат
Przypki, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в дву…
$217,643
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Дом 5 комнат в Тарчин, Польша
Дом 5 комнат
Тарчин, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
$198,439
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Дом 5 комнат в Grzedy, Польша
Дом 5 комнат
Grzedy, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Zielona Aleja – современные дома с палисадником рядом с Варшавой Продаются…
$206,401
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Вилла 6 комнат в Los, Польша
Вилла 6 комнат
Los, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Willa Karolina VIII is a comfortable single-storey house with the possibility of adapting th…
$519,508
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Дом 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дом 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
$205,748
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Дом 8 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 8 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный дом в Варшаве с большим участком земли Konstancin-Jeziorna. Дом построен …
$2,02 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Katy, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Katy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
$949,946
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Дом 7 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 7 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Bielawa, Польша
Дом 4 комнаты
Bielawa, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Новый жилой комплекс из шести домов(134,67- 178,69м²) с садом (204 до 781 м²), расположенный…
$348,440
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Дом 6 комнат в Przypki, Польша
Дом 6 комнат
Przypki, Польша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
$227,885
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Дом 5 комнат в Пясечно, Польша
Дом 5 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс, Этап II. Строительство началось в ноябре 2023 года и завершится в трет…
$378,954
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Дуплекс 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
$960,188
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продаётся 5-ти комнатный дом в прекрасном природном окружении, в CHYLICZKACH, гмина PIASECZN…
$518,309
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Дом 4 комнаты в Stefanowo, Польша
Дом 4 комнаты
Stefanowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Уютный жилой комплекс с большим потенциалом, сочетающий в себе очарование тихого района с уд…
$202,280
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Дуплекс 5 комнат в Bielawa, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bielawa, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Готовый Дуплекс 178,69 м² под Варшавой – Bielawa, состояние «под отделку» – можно сразу пр…
$506,213
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Дуплекс 5 комнат в Лешноволя, Польша
Дуплекс 5 комнат
Лешноволя, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
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Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 85 м²
Новое поселение в Камионики - это уникальный дом в здании-близнеце, идеально подходящий для …
$157,001
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Etalon Estate Group
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Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Уютный и теплый дом, спроектированный архитекторами. Он расположен в саду с рододендронами, …
$714,380
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Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 105 м²
Новые инвестиции в Камионики - это уникальное поселение современных домов в здании-близнеце,…
$175,660
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Дом 8 комнат в Пясечно, Польша
Дом 8 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Продается полностью меблированный и оборудованный дом в Chylice, недалеко от границы с Konst…
$908,978
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Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Piaseczno, ул. Granitowa, с площадью 204 м², записанной в KW.…
$309,390
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Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
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Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Дом в Piaseczno по адресу ул. Kwitnąca Grusza (на границе Piaseczno и Józefosław). Дом в иде…
$227,885
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Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 85 м²
$143,673
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Etalon Estate Group
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Типы недвижимости в Пясечинском повяте

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Пясечинском повяте, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
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