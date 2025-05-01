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Жильё в Пясечинском повяте, Польша

gmina Piaseczno
34
Пясечно
20
gmina Konstancin Jeziorna
8
gmina Lesznowola
8
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64 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Piaseczno, ул. Albatrosów 8, 54 м².  Квартира ра…
$168,524
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Продается стильная 2-комнатная квартира площадью 62 м² с антресолью в центре Piaseczno.  Ква…
$178,894
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Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
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Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
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Квартира 5 комнат в Chylice, Польша
Квартира 5 комнат
Chylice, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3/3
Продается уникальная пятикомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dworska…
$340,915
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Дом 5 комнат в Przypki, Польша
Дом 5 комнат
Przypki, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в дву…
$217,643
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Дом 5 комнат в Тарчин, Польша
Дом 5 комнат
Тарчин, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
$198,439
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 47,03 м² на ул. Tukanów, на границе Piaseczno и Star…
$184,782
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Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в Piaseczno в доме 2006 года постройки.  Кварт…
$177,578
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/7
Продается уютная квартира площадью 59 м² в жилом комплексе Galeria Park на улице Obrzeżna 5C…
$302,888
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Квартира 2 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 2 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 3
Modern apartment close to nature - 1.8 km from the border of Warsaw!   Nowo -Salt Millet
$142,383
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 5 комнат в Grzedy, Польша
Дом 5 комнат
Grzedy, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Zielona Aleja – современные дома с палисадником рядом с Варшавой Продаются…
$206,401
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Вилла 6 комнат в Los, Польша
Вилла 6 комнат
Los, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Willa Karolina VIII is a comfortable single-storey house with the possibility of adapting th…
$519,508
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Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира с 2 террасами и лоджией в самом центре Piaseczno, на улице Tu…
$225,372
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 48,4 м² в Piaseczno на улице Albatrosów.  Ква…
$159,607
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Дом 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дом 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
$205,748
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Дом 8 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 8 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный дом в Варшаве с большим участком земли Konstancin-Jeziorna. Дом построен …
$2,02 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Katy, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Katy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
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Квартира 3 спальни в Замене, Польша
Квартира 3 спальни
Замене, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Продаются 1/2/3/4/5 комнатные квартиры площадью от 26.1м2 до 104.29м2 в новом жилом комплекс…
$93,273
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
$949,946
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Дом 7 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 7 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Bielawa, Польша
Дом 4 комнаты
Bielawa, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Новый жилой комплекс из шести домов(134,67- 178,69м²) с садом (204 до 781 м²), расположенный…
$348,440
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$129,771
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 6 комнат в Przypki, Польша
Дом 6 комнат
Przypki, Польша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
$227,885
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Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в доме 2006 года, готовая к заселению.   Кварт…
$179,876
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Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 63,2 м² на границе Stara Iwiczna и Piasec…
$239,787
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Дом 5 комнат в Пясечно, Польша
Дом 5 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс, Этап II. Строительство началось в ноябре 2023 года и завершится в трет…
$378,954
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Квартира в Wola Prazmowska, Польша
Квартира
Wola Prazmowska, Польша
Opis nieruchomości РАСПОЛОЖЕНИЕ: Продается группа земельных участков, расположенных в живопи…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
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Типы недвижимости в Пясечинском повяте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пясечинском повяте, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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