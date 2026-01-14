Клубный дом Ваша курортная резиденция в Омане

🌊 ВИЛЛА У МОРЯ В ОМАНЕ • FREEHOLD • ВНЖ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ

✨ Курортный формат жизни, который обычно выбирают для отдыха — теперь можно владеть. ✨ Полное право собственности для иностранцев. ✨ Владение недвижимостью даёт право на ВНЖ в Омане.

----------

Закрытый клуб вилл в Jebel Sifah

Престижный прибрежный район, где море встречается с горами. Всего 35–40 минут до Маската.

Это не просто дом — это lifestyle курортного уровня.

----------

🏡 Форматы вилл

🛏 1 спальня — ~75 м² 💰 от 210 000 USD (с учётом VAT)

🛏🛏 2 спальни — ~98 м² 💰 от 273 000 USD (с учётом VAT)

🛏🛏🛏 3 спальни — ~120 м² 💰 от 337 000 USD (с учётом VAT)

📌 Низкая плотность застройки, ограниченное количество домов.

----------

🏡 Комплектация вилл

В стоимость уже входит:

✔ Полная отделка

✔ Встроенная мебель

✔ Оборудованная кухня

✔ Полностью укомплектованные санузлы

✔ Встроенные шкафы

Без необходимости дополнительных вложений после покупки.

----------

🌿 Приватность и комфорт

✔ Закрытая территория

✔ Просторные земельные участки

✔ Частные сады и террасы

✔ Возможность добавить бассейн, BBQ-зону, ландшафтный дизайн

Вы сами формируете уровень резиденции — от стильного минимализма до курортной виллы.

-----------

🌟 Инфраструктура Jebel Sifah

🏖 Частные пляжи и море

⛵ Марина для яхт

⛳ Гольф-поле

🏨 Отели и beach-клубы

☕ Рестораны и кафе

🏋️ Фитнес и спорт-зоны

🌴 Курортная среда международного уровня

Формат жизни, сравнимый с топовыми курортами.

----------

💳 Условия покупки

✔ Первоначальный взнос — 10%

✔ Рассрочка до 3 лет

✔ Полное владение — FREEHOLD

📌 Владение недвижимостью даёт ВНЖ в Омане с возможностью продления.

----------

📈 Инвестиционная привлекательность

✔ Курортная недвижимость у моря

✔ Растущий рынок Омана

✔ Высокий спрос на аренду

✔ Долларовая модель дохода

✔ Ограниченное предложение вилл

----------

🤝 Сопровождение сделки под ключ

• Подбор объекта под вашу цель

• Юридическое сопровождение

• Безопасные расчёты

• Поддержка после покупки

• Консультации по аренде и доходности

----------

👨‍💼 Индивидуальная консультация с экспертом по недвижимости Омана

Разберём:

• Доходность и сценарии владения • Выбор формата виллы • Финансовую стратегию покупки • Риски и структуру сделки

🚩 Наличие и условия уточняйте при обращении

📞 Напишите для получения:

Планировок Актуальных цен Финансовых расчётов Персональной консультации 💬