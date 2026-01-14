Клубный дом Ваша курортная резиденция в Омане

🌊 ВИЛЛА У МОРЯ В ОМАНЕ • FREEHOLD • ВНЖ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
✨ Курортный формат жизни, который обычно выбирают для отдыха — теперь можно владеть. ✨ Полное право собственности для иностранцев. ✨ Владение недвижимостью даёт право на ВНЖ в Омане.
----------
Закрытый клуб вилл в Jebel Sifah
Престижный прибрежный район, где море встречается с горами. Всего 35–40 минут до Маската.
Это не просто дом — это lifestyle курортного уровня.
----------
🏡 Форматы вилл
🛏 1 спальня — ~75 м² 💰 от 210 000 USD (с учётом VAT)
🛏🛏 2 спальни — ~98 м² 💰 от 273 000 USD (с учётом VAT)
🛏🛏🛏 3 спальни — ~120 м² 💰 от 337 000 USD (с учётом VAT)
📌 Низкая плотность застройки, ограниченное количество домов.
----------
🏡 Комплектация вилл
В стоимость уже входит:
✔ Полная отделка
✔ Встроенная мебель
✔ Оборудованная кухня
✔ Полностью укомплектованные санузлы
✔ Встроенные шкафы
Без необходимости дополнительных вложений после покупки.
----------
🌿 Приватность и комфорт
✔ Закрытая территория
✔ Просторные земельные участки
✔ Частные сады и террасы
✔ Возможность добавить бассейн, BBQ-зону, ландшафтный дизайн
Вы сами формируете уровень резиденции — от стильного минимализма до курортной виллы.
-----------
🌟 Инфраструктура Jebel Sifah
🏖 Частные пляжи и море
⛵ Марина для яхт
⛳ Гольф-поле
🏨 Отели и beach-клубы
☕ Рестораны и кафе
🏋️ Фитнес и спорт-зоны
🌴 Курортная среда международного уровня
Формат жизни, сравнимый с топовыми курортами.
----------
💳 Условия покупки
✔ Первоначальный взнос — 10%
✔ Рассрочка до 3 лет
✔ Полное владение — FREEHOLD
📌 Владение недвижимостью даёт ВНЖ в Омане с возможностью продления.
----------
📈 Инвестиционная привлекательность
✔ Курортная недвижимость у моря
✔ Растущий рынок Омана
✔ Высокий спрос на аренду
✔ Долларовая модель дохода
✔ Ограниченное предложение вилл
----------
🤝 Сопровождение сделки под ключ
• Подбор объекта под вашу цель
• Юридическое сопровождение
• Безопасные расчёты
• Поддержка после покупки
• Консультации по аренде и доходности
----------
👨💼 Индивидуальная консультация с экспертом по недвижимости Омана
Разберём:
• Доходность и сценарии владения • Выбор формата виллы • Финансовую стратегию покупки • Риски и структуру сделки
🚩 Наличие и условия уточняйте при обращении
📞 Напишите для получения:
Планировок Актуальных цен Финансовых расчётов Персональной консультации 💬