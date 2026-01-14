  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Клубный дом Ваша курортная резиденция в Омане

Клубный дом Ваша курортная резиденция в Омане

Маскат, Оман
от
$210,000
НДС
;
10
Оставить заявку
ID: 33913
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Оман
  • Область / штат
    Маскат

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 ВИЛЛА У МОРЯ В ОМАНЕ • FREEHOLD • ВНЖ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ

✨ Курортный формат жизни, который обычно выбирают для отдыха — теперь можно владеть. ✨ Полное право собственности для иностранцев. ✨ Владение недвижимостью даёт право на ВНЖ в Омане.

----------

Закрытый клуб вилл в Jebel Sifah

Престижный прибрежный район, где море встречается с горами. Всего 35–40 минут до Маската.

Это не просто дом — это lifestyle курортного уровня.

----------

🏡 Форматы вилл

🛏 1 спальня — ~75 м² 💰 от 210 000 USD (с учётом VAT)

🛏🛏 2 спальни — ~98 м² 💰 от 273 000 USD (с учётом VAT)

🛏🛏🛏 3 спальни — ~120 м² 💰 от 337 000 USD (с учётом VAT)

📌 Низкая плотность застройки, ограниченное количество домов.

----------

🏡 Комплектация вилл

В стоимость уже входит:

✔ Полная отделка

✔ Встроенная мебель

✔ Оборудованная кухня

✔ Полностью укомплектованные санузлы

✔ Встроенные шкафы

Без необходимости дополнительных вложений после покупки.

----------

🌿 Приватность и комфорт

✔ Закрытая территория

✔ Просторные земельные участки

✔ Частные сады и террасы

✔ Возможность добавить бассейн, BBQ-зону, ландшафтный дизайн

Вы сами формируете уровень резиденции — от стильного минимализма до курортной виллы.

-----------

🌟 Инфраструктура Jebel Sifah

🏖 Частные пляжи и море

⛵ Марина для яхт

⛳ Гольф-поле

🏨 Отели и beach-клубы

☕ Рестораны и кафе

🏋️ Фитнес и спорт-зоны

🌴 Курортная среда международного уровня

Формат жизни, сравнимый с топовыми курортами.

----------

💳 Условия покупки

✔ Первоначальный взнос — 10%

✔ Рассрочка до 3 лет

✔ Полное владение — FREEHOLD

📌 Владение недвижимостью даёт ВНЖ в Омане с возможностью продления.

----------

📈 Инвестиционная привлекательность

✔ Курортная недвижимость у моря

✔ Растущий рынок Омана

✔ Высокий спрос на аренду

✔ Долларовая модель дохода

✔ Ограниченное предложение вилл

----------

🤝 Сопровождение сделки под ключ

• Подбор объекта под вашу цель

• Юридическое сопровождение

• Безопасные расчёты

• Поддержка после покупки

• Консультации по аренде и доходности

----------

👨‍💼 Индивидуальная консультация с экспертом по недвижимости Омана

Разберём:

• Доходность и сценарии владения • Выбор формата виллы • Финансовую стратегию покупки • Риски и структуру сделки

 

🚩 Наличие и условия уточняйте при обращении

 

📞 Напишите для получения:

Планировок Актуальных цен Финансовых расчётов Персональной консультации 💬

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 98.0
Цена за м², USD 2,758
Цена квартиры, USD 270,270

Местонахождение на карте

Маскат, Оман

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Amazi
Салала, Оман
от
$513,975
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Оман
от
$2,04 млн
Вы просматриваете
Клубный дом Ваша курортная резиденция в Омане
Маскат, Оман
от
$210,000
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Показать все Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Оман
от
$2,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Amazi
Вилла Amazi
Вилла Amazi
Вилла Amazi
Вилла Amazi
Показать все Вилла Amazi
Вилла Amazi
Салала, Оман
от
$513,975
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
🌊 Виллы у океана в Омане | Премиум-курорт Hawana Salalah | Приватный пляж 7 км 💎 Amazi — закрытое сообщество вилл и шале на первой линии Аравийского моря 🌴 Уединение, природа и роскошь в одном из самых перспективных курортов Ближнего Востока   🔥 Ключевые преимущества проекта ✔ З…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Омане
Цены на недвижимость в Омане: полный обзор по городам и типам
14.01.2026
Цены на недвижимость в Омане: полный обзор по городам и типам
Получить ВНЖ Омана можно будет в обмен на инвестиции
01.07.2021
Получить ВНЖ Омана можно будет в обмен на инвестиции
Показать все публикации