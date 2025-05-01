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Квартиры с садом в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
18
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новыйпроект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Севе…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
$69,121
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Квартира 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Шедевр среди пентхаусов: стиль, комфорт и уникальная планировка! Продаётся эксклюзивный п…
$223,559
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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