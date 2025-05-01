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Квартиры с террасой в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
18
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
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$223,559
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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