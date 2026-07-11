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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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Агиос Сергиос
16
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Лимния, Северный Кипр
Студия 1 комната
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Расположенный вOtuken, один из новых инвестиционных районов Северного Кипра, Lagoon Verde - …
$156,885
НДС
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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