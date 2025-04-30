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Таунхаусы с террасой на Северном Кипре

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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с видом на горы
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с бассейном
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