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Таунхаусы в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
О проекте: Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в ж…
$307,415
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Таунхаус в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Таунхаус в Василия, Северный Кипр
Таунхаус
Василия, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Предлагаем вам уникальный таунхаус в живописном районе Лапта, который идеально сочетает комф…
$252,915
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
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