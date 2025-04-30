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Таунхаусы с бассейном на Северном Кипре

Кирения
4
Girne Belediyesi
10
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
Цена по запросу
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Таунхаус в Василия, Северный Кипр
Таунхаус
Василия, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Предлагаем вам уникальный таунхаус в живописном районе Лапта, который идеально сочетает комф…
$252,915
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
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Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Приватный комплекс апартаментов и вилл класса люкс с уникальной концепцией в самом живописно…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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с террасой
с видом на горы
с видом на море
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