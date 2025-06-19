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Таунхаусы в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
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10 объектов найдено
Таунхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$299,132
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Таунхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1
Недвижимость с Частными Бассейнами и Террасами с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр Каялар…
$251,779
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
3-комнатный таунхаус 124 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс рас…
$291,844
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
$250,847
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Таунхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Этаж 1
Недвижимость с Частными Бассейнами и Террасами с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр Каялар…
$950,604
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1
Недвижимость с Частными Бассейнами и Террасами с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр Каялар…
$468,910
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
$210,134
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Инвестиционные Дома в Проекте с Бассейном Возле Моря на Северном Кипре Гирне Гирне — знамени…
$224,060
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 1
Недвижимость с Частными Бассейнами и Террасами с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр Каялар…
$672,238
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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