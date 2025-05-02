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Таунхаусы в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
$273,758
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Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Приватный комплекс апартаментов и вилл класса люкс с уникальной концепцией в самом живописно…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с садом
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