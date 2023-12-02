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Таунхаусы в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Потрясающая новая вилла с 3 спальнями, в которой раньше никто не жил, недавно появилась на р…
€404,895
в месяц
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