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Таунхаусы в Trikomo, Северный Кипр

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютный двухэтажный таунхаус 2+1 рядом с Long Beach 🌴🏖 Продаётся комфортный двухэтажный та…
$218,853
НДС
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Таунхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$132,441
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие дома с особым дизайном в развитом комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$465,767
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
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