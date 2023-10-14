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Квартиры с видом на море в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

двухкомнатные
5
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
€120,072

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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