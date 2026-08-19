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Квартиры и апартаменты с видом на море в Lefkosa District, Северный Кипр

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
$79,489
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Типы недвижимости в Lefkosa District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с гаражом
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