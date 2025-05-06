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Квартиры с садом в Lefkosa District, Северный Кипр

Lefkosa Turk Belediyesi
128
Lefkosa
93
Nicosia
35
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Gonyeli, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$144,002
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Типы недвижимости в Lefkosa District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

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с видом на горы
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