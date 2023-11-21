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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Lefkoşa District
Жильё в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Gonyeli
4
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194 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты с холодильником, с плитой, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
170 м²
Полностью меблированные 4-комнатные апартаменты 170 м² в 5 минутах от пляжа. Комплекс распо…
€171,174
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 3 комнаты с холодильником, с плитой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
75 м²
Комплекс расположен в центре Лапты, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Высокое каче…
€108,410
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с kondicioner
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
65 м²
Этот небольшой и уютный проект, состоящий из 32 апартаментов с одной спальней и бассейна в …
€125,527
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 3 комнаты с террасой, с vid na more, с kondicioner
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
78 м²
3-комнатные апартаменты 78 м² с небольшим балконом 5,60 м² в центре Фамагусты. Комплекс …
€108,980
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 3 спальни
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
175 м²
2
ID ПРОЕКТА: CP-804 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в р…
€183,302
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
60 м²
2-комнатные апартаменты 60 м² в 350 метрах от пляжа "Лонг бич". Квартира в шикарном комплек…
€147,209
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
Лапта считается одним из самых популярных мест на Северном Кипре. Небольшой городок располо…
€78,740
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
92 м²
Главным достоинством данного комплекса является его удачное расположение: он будет построен…
€301,837
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с садом
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
43 м²
Готовая меблированная студия 35 м² с террасой 8 м² с видом на лазурное море в 5 минутах от …
€144,927
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
114 м²
3-комнатные апартаменты 114м² в 700 метрах от пляжа "Лонг бич". Комплекс находится очень бл…
€239,643
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
78 м²
2-комнатные апартаменты 78м² в 700 метрах от пляжа "Лонг бич". Комплекс находится очень бли…
€184,297
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с садом
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
2-комнатные апартаменты 57 м² c полной меблировкой в 100 метрах от пляжа. Апартаменты …
€171,174
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 5 комнат с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
250 м²
5-комнатная вилла 250 м2 в 10 минутах от моря. Комплекс вилл расположен в престижном районе…
€558,028
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
70 м²
Мы предлагаем Вам эксклюзивный проект апартаментов, расположенный в самом сердце центра Кир…
€273,821
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
56 м²
2-комнатные апартаменты 56 м² в элитном комплексе в 300 метрах от пляжа. Комплекс расположе…
€154,051
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
114 м²
Современный комплекс будет построен в очень тихом и уютном месте. В комплексе будет 4 блок…
€249,914
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
59 м²
Комплекс будет построен в очень тихом и уютном месте. В комплексе будет 4 блока апартамент…
€171,174
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
218 м²
Небольшой комплекс состоящий из 23 уютных вилл расположен в тихом месте района Эдремит. Кр…
€547,757
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
128 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€513,522
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
128 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€467,876
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
70 м²
Этот уютный комплекс в данный момент достраивается в очень зеленом районе Лапты. Квартиры …
€136,939
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с vid na more
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
135 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€207,120
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
75 м²
Квартира 2+1 ( 75 м² ) + 50 м² верхняя терраса + 10 м² вторая терраса в элитном комплексе …
€261,896
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
75 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€124,386
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
35 м²
Квартира-студия 35 м² + 35 м² верхняя терраса + 8 м² малая терраса в элитном комплексе на п…
€142,416
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
35 м²
Квартира-студия 35 м² + палисадник в элитном комплексе на первой линии от моря. Комплекс бу…
€133,515
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
180 м²
К востоку от Кирении находится этот превосходный комплекс на побережье всего в 100 метрах …
€616,227
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
70 м²
Комфортная трехкомнатная квартира 70м² с большой террасой 30 м² и собственным садом в но…
€262,353
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
45 м²
Комфортная двухкомнатная квартира 45 м² с балконом 11 м² в новом и современном комплексе…
€171,060
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
47 м²
Современная студия Лофт 47 м² с большим балконом 27,3 м² в 625 метрах от пляжа. Комплекс …
€147,209
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+905338573303
arkadiy@northcyprusinvest.net
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