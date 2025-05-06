Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkoşa District
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Lefkosa District, Северный Кипр

Lefkosa Turk Belediyesi
128
Lefkosa
93
Nicosia
35
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Lefkosa District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти