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Квартиры и апартаменты в Lefkosa District, Северный Кипр

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
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20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартиры с 2 спальнями в центральной части Лефкоши на Северном Кипре Квартиры расположены в …
$142,464
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Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$333,575
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Квартира 1 спальня в Трахони, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Трахони, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этот проект удобно расположен к юго-западу от исторического центра Лимассола на полуострове …
$276,530
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Пентхаус в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$345,233
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Пентхаус 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 5
Квартиры с 2 спальнями в центральной части Лефкоши на Северном Кипре Квартиры расположены в …
$187,244
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Gonyeli, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$144,002
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 26/34
Квартиры на продажу в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с …
$912,255
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$50,113
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Резюме недвижимости - Четвертый этаж кв. - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,913
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Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Расположенный в сердце Северного Кипра, Кирения — это великолепный прибрежный город, который…
$434,146
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Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 3
Резюме недвижимости - Квартира на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внут…
$280,948
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
$79,489
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 29/34
Продается пентхаус в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с в…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$47,233
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$72,577
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Типы недвижимости в Lefkosa District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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