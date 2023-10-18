Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Lefkoşa District
  5. Квартиры

Квартиры в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

двухкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Комплекс будет построен в очень тихом и уютном месте. В 1 км до гольф -клуба Korineum Ланд…
€340,020
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
€119,388
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Отличное расположение в Gönyeli в тихом районе с арендатором.  Идеальная инвестиция - Спал…
€94,740

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти