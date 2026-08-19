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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Lefkosa District, Северный Кипр

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$333,575
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Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$345,233
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Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Типы недвижимости в Lefkosa District

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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Северный Кипр

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