Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

;
Iskele Belediyesi
5
Trikomo
4
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютный двухэтажный таунхаус 2+1 рядом с Long Beach 🌴🏖 Продаётся комфортный двухэтажный та…
$218,853
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти