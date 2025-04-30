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Таунхаусы с видом на море в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
4
Trikomo
3
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1 объект найдено
Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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