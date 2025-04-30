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Таунхаусы с видом на горы в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
4
Trikomo
3
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие Дома с Особым Дизайном в Развитом Комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$462,840
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Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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