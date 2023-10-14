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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Район Искеле
Жильё с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
квартиры
88
дома
14
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36 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
183 м²
2
Современная 5-комнатная вилла 183 м² в 100 метрах от пляжа. Вилла расположена в очень тихо…
€809,342
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
136 м²
3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни, 3 сан.узла. На …
€447,004
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
2
3
100 м²
3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€299,902
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
116 м²
2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
75 м²
1/6
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэроп…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
136 м²
1/13
ID: CP-623 LOCATİON: Cyprus/ İskele Long Beach – Distance to the sea -100M – Larn…
€271,748
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
52 м²
1/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€107,151
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
91 м²
5/12
ID: CP-619 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэр…
€323,450
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
47 м²
Поселок Алсанджак расположен в 9 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен сво…
€81,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
155 м²
11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€237,280
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
89 м²
12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€156,105
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
273 м²
8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
269 м²
14/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€730,572
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
162 м²
8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€358,418
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
129 м²
7/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€345,929
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
121 м²
6/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€334,690
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
160 м²
10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€301,144
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
129 м²
10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€339,536
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
51 м²
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
86 м²
2/3
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
€196,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
4
120 м²
1/3
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
125 м²
€69,039
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
80 м²
€71,121
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
€173,008
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€79,930
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
€110,033
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
1
€63,898
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
€317,182
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€89,388
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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