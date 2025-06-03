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Бунгало с садом в Кирениях, Северный Кипр

Girne Belediyesi
10
Кирения
8
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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5 объектов найдено
Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
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Бунгало в Казафани, Северный Кипр
Бунгало
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$174,382
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Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$162,356
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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