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Бунгало с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
5
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с видом на море в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с видом на море
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
€720,046

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитная
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